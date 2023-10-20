美國10年期公債殖利率持續走高，摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）分析師表示，10年期美債殖利率升至5％或更高時，對投資人而言是個很好的切入點；而高盛（Goldman Sachs）則預估，美國經濟料將在今年剩餘時間放緩，美債抛售潮有望結束，屆時殖利率將會回落。

10年期美債殖利率周四徘徊於2007年以來高位的附近，由於債券市場拋售潮未歇，美債殖利率自10月初以來上漲逾40個基點。不過，高盛分析師認為10年期美債殖利率逼近5％，早已超過其公允價值（fair value）4.2％至4.3％，在國際油價上漲、學生貸款恢復還款之際，美國經濟將在今年第四季下滑，分析師預估美債價格將會上漲、殖利率回落。

富國銀行（Wells Fargo.）投資研究所的資深策略師雷恩（Scott Wren）表示，美債殖利率走高恐會迫使聯邦政府削減支出，進而導致經濟衰退逼近。摩根士丹利分析師則指出，如果10年期美債殖利率達到5％，甚至更高，對投資人而言將是很好的進場點，強調殖利率有噴出跡象，買點即將到來。