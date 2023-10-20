此案位於臺北捷運劍潭站旁，將興建地上16層、地下3層的國際級商辦大樓，預定於2027年底竣工。本案合約含稅金額約新臺幣33.87億元。
大陸工程指出，此案與闕河彬建築師事務所共同投標承攬。考量本案地理景觀的特殊性，承攬團隊透過優化建物設計，以打造更多的開放空間供民眾使用。
大陸工程表示，本案為捷運車站旁轉乘設施空間活化及多元服務建置的重要工程，對於大陸工程而言不僅是拓展其捷運工程專案服務能力的重要里程碑，更是開啟未來大陸工程與臺北捷運公司更多面向合作的機會。
欣陸投控(3703)旗下營建工程事業大陸工程獲選承包「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案工程」，與臺北捷運公司進行簽約儀式。
此案位於臺北捷運劍潭站旁，將興建地上16層、地下3層的國際級商辦大樓，預定於2027年底竣工。本案合約含稅金額約新臺幣33.87億元。
大陸工程指出，此案與闕河彬建築師事務所共同投標承攬。考量本案地理景觀的特殊性，承攬團隊透過優化建物設計，以打造更多的開放空間供民眾使用。
大陸工程表示，本案為捷運車站旁轉乘設施空間活化及多元服務建置的重要工程，對於大陸工程而言不僅是拓展其捷運工程專案服務能力的重要里程碑，更是開啟未來大陸工程與臺北捷運公司更多面向合作的機會。
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