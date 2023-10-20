台灣民主基金會政黨補助款應符合國會外交或國際民主交流目的，但國民黨立委陳以信近日爆料，民進黨浮濫申請不符目的，今年就花費658萬元，對此民進黨反批「斷章取義」。陳以信今表示，自己身為董事之一怎不懂規定，上月董事會上就有多位監事批評政黨補助款監督不當，民進黨是亂花老百姓的錢還狡辯。

民進黨昨指出，根據台灣民主基金會捐助暨組織章程第6條之規定，補助範圍除國會外交及國際民主交流外，亦包括「推展有關民主與人權之活動」、「推動有關民主、人權之研討會，舉辦公共論壇及相關民主教育活動」，以及「其他有助於增進國際民主發展及提升台灣民主素質相關事項」等，並非陳以信所稱捐助暨組織章程第6條之規定，僅能補助國會或政黨外交之活動。

陳以信今說，他先前在外委會質詢踢爆民進黨浮濫申請台灣民主基金會政黨補助款，明明捐助章程第6條，寫明補助政黨以推動「國會外交或國際民主活動」為限，民進黨卻夾帶一大堆國內青年座談來報銷經費，不符合基金會補助政黨之目的。

陳以信批，民進黨中央不思反省，昨晚竟發新聞稿，說他不懂經費核銷規定感到遺憾，但他身為董事之一，怎會不懂規定？他透露，上月25日台灣民主基金會開董事會時，也有多位監事接連發言批評政黨補助款監督不當，不應讓政黨花在不是推動政黨外交的工作上。

陳以信強調，台灣民主基金會是外交部所捐助成立，預算都是民脂民膏，要通過立法院審查，如今民進黨亂花老百姓的錢還狡辯，墮落至此不只讓人遺憾，也更加憤怒。