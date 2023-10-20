美股四大指數走跌，壓抑台股17日開低，盤中一度下跌逾百點，低點來到16,350點，目前暫報16,366點，下跌86點，權王台積電（2330）股價逆勢上漲3元，暫報549元，倉佑（1568）攻上漲停，揚智（3041）上漲逾7％，題材股各自表態，扮演盤面強勢指標。

關注美股表現，四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌250點，或0.75％，收在33,414點；標普500指數下跌36點，或0.85％，收在4,278點；Nasdaq指數下跌128點，或0.96％，收在13,186點；費半指數下跌45點，或1.34％，收在3,367點。

儘管Fed主席鮑威爾公開談話表示，利率政策將「謹慎行事」，然而其同時也表達通膨仍然過高的看法，暗示高利率可能將維持更長時間，造成長天期美債殖利率持續創高，十年期逼近5％大關、續創2007年以來新高。

而且美國國防部表示，海軍驅逐艦與美軍駐伊拉克基地均遭到攻擊，地緣政治風險升溫也干擾股市投資氣氛。

統一投顧分析，短線中東戰爭、油價恐慌等情緒干擾市場，然政府仍意圖守16,200點指數支撐。台積電第四季展望樂觀，且沒有下修資本支出。配合歐美進入消費性旺季，中國製造業走出谷底，緊接著美國財報旺季有望繳出亮眼成績，加上台股選舉行情，年底行情仍樂觀。

台股在美國擴大晶片禁令下，AI類股電子成為下跌震央。而中東以色列衝突壓力仍高推升油價，美債殖利率飄高都是近期不確定因子。惟近期聯準會官員頻頻釋出鴿派訊息，且政府護盤企圖明顯，台積電法說對第四季營運樂觀。因此台股雖跌破半年線，但是16,300支撐仍強，資金明顯由ODM類股移出到IC設計、半導體與高股息族群。