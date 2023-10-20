「藍白合」協商卡關，侯辦提出開放式民主初選，柯辦則堅持民調定勝負。國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲今(20日)接受廣播節目專訪時秀出內部資料，證明有規劃民主初選相關方案，並透露當時黨部也規劃A、B案，如果是422個投票所，所需經費是1400多萬；假設是一半投票所，是700多萬。

黃子哲在節目《千秋萬事》中談到，還是要表達遺憾跟失望，16日我們正式給柯陣營提出的方案，希望3天內可以給予回應，是不是可以二次會，17日也給書面資料，是對於民主初選的規劃，裡面的文字上還說「期待雙方在會中進行討論跟達到折衷方案」，17日還表達「折衷方案」，18日有更明確提出全民調跟初選並陳討論，而不是只要擇一，到目前為止沒有得到回應，

黃子哲指出，柯陣營或競辦總幹事黃珊珊不斷質疑我們，民主初選在時效性跟可信度有問題，但如果柯文哲可以一日雙塔，這事情沒有到不可克服，且在會前會隔天(15日)，黨中央也規劃所謂民主投票時程作業程序表，包含規劃11月4日進行投開票。他並在節目中秀出相關資料。

至於柯陣營質疑費用花很多、投票所問題，黃子哲說，但當時我們黨部也規劃了A、B案，如果是有422個投票所，是1400多萬；假設是一半投票所，是700多萬，經費應該還不至於負擔不起，當然這是大致上規劃，細部還有什麼問題、雙方討價還價都有可能，這也是不斷呼籲要二次會原因，甚至折衷方案也提出，現在是有溝通管道，但目前為止沒對這(折衷)方案有意願要談。