大陸房地產業各項支持政策近期在各地落地，讓不少人期待「金九」成績。大陸國家統計局19日公佈9月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，數據顯示，9月一線城市新建商品住宅銷售價格較上月持平，但比起去年同期的漲幅擴大；二手住宅較上月轉漲、與去年同期比較降幅收窄；二三線城市商品住宅銷售價格則單月下降、與去年比較有漲有降。

但從9月全國70城新建商品住宅價格指數仍看到單月下跌0.3％，已是連續4個月下跌，跌幅與上月持平；與去年同期比較方面，9月新房價格下跌0.6％，連續17個月下跌，跌幅則連續3個月持平。

根據中新網引述大陸國家統計局數據顯示，9月一線城市新建商品住宅銷售價格單月表現從上月下降0.2％轉為持平，其中北京和上海分別上漲0.4％和0.5％，廣州和深圳下降0.6％和0.5％。

此外，一線城市二手住宅銷售價格單月表現在連續4個月下降後首次轉漲，漲幅為0.2％，其中北京和上海各自月漲0.7％和0.6％，廣州單月下降0.7％，深圳持平。

58安居客研究院院長張波指出，從一線城市來看，市場的復甦力道明顯偏大，這與「任房不認貸」政策落地有直接關係，帶動首套硬性需求與改善需求同步提升，同時二手房由於掛牌量明顯增多，也導致城市內不同區域價格分化表現更為明顯。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，值得注意的是，二手房價格單月跌幅未再擴大，一線城市從5到7月領跌，到9月逆轉為上漲，這是二手房價格跌幅趨穩的核心因素。