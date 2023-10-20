「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）今（19日）與經紀人林有慧（Summer）登記結婚，兩人愛情長跑16年，有情人終成眷屬。而林有慧的父親是74歲林光寧，他多年前中風手部幾近萎縮，昨見證婚禮時，仍堅持為兩人簽下婚姻證書，讓她和蕭敬騰「笑著，也哭了」。

林有慧Summer是資深藝人林光寧之女，林光寧18歲加入「雷鳥合唱團」，同時也擔任秀場經紀人，演過多部熱門電視劇，如《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《雙響炮》和《轉角遇到愛》，曾加入鄧麗君金曲音樂會全國巡演。

林光寧（左）早些年身由女兒Summer陪同錄影。（圖/中時資料照）

Summer也特別發文向雙方父母致謝，「謝謝我們的爸爸媽媽和家人的支持和祝福，這對我們來說，彌足珍貴，兩位父親滿臉笑意的為我們簽下結婚證書，兩位母親滿臉笑意的在旁叮嚀爸爸要簽的工整好看，我們收獲的，不只是彼此，而是彼此的所有」。

兩人是在雙方父母的見證下，完成登記結婚的儀式，Summer的父親為資深藝人林光寧，因中風多年導致手幾乎萎縮，因而當林光寧為兩人簽下證書那一刻，她和老蕭笑著也哭了。而Summer也不忘向粉絲致謝，「我們會更努力生活，為我們，為你們，為每一個愛我們的你們」。