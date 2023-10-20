屏東警方獲報指出，萬丹鄉屏188線西向12公里處萬大大橋路段，19日晚間9時22分，由20歲洪姓男子騎乘的機車，沿萬大大橋外側車道東往西直行，撞上前方56歲王姓男子駕駛的自小貨車，洪男送醫後急救無效，另王男未受傷，雙方酒測值均為零。
警方正著手積極調閱案發時間行車紀錄器及周邊監視器影像以釐清肇事責任，同時呼籲民眾行車務必注意車前狀況並減速慢行，以避免車禍憾事發生。
屏東警方獲報指出，萬丹鄉屏188線西向12公里處萬大大橋路段，19日晚間9時22分，由20歲洪姓男子騎乘的機車，沿萬大大橋外側車道東往西直行，撞上前方56歲王姓男子駕駛的自小貨車，洪男送醫後急救無效，另王男未受傷，雙方酒測值均為零。
警方正著手積極調閱案發時間行車紀錄器及周邊監視器影像以釐清肇事責任，同時呼籲民眾行車務必注意車前狀況並減速慢行，以避免車禍憾事發生。
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