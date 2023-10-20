到現在還沒找到任何NBA新東家的「魔獸」霍華德，20日在IG當中回顧自己職業生涯10大效力球隊專輯，他還特別指出自己最喜歡的時期，分別是在NBA菜鳥球季效力魔術、跟隨湖人奪冠與上季效力T1桃園雲豹，他更說，「台灣Dwight給了我一種復甦的感覺！」

霍華德在IG上貼出中文表示，「你最喜歡的是哪一年呢？對我來說，我選擇第2、第8和第10年。台灣Dwight給了我一種復甦的感覺。在那裡，我能夠做一些作為球員從未嘗試過的事情，感受到我以為失去的愛，並在37歲時重新進入巔峰。我熱愛台灣，那一年我們在所有體育館都取得了白金紀錄，所有場館都座無虛席，我們創造了許多美好回憶，打破了許多紀錄。如果你也喜歡台灣Dwight，希望再次見證它，請留下評論。」

只是霍華德想要重返台灣打球的想法，目前看來已經越來越不可能，因為當前T1聯盟各隊幾乎都已經找滿4名洋將，PLG又有洋將薪資上限，加上謠傳先前霍華德開出重返台灣打球的價碼，高到嚇壞所有台灣球團老闆，隨著T1聯盟新球季下周六開打，霍華德重返台灣希望也更趨渺茫了。