出國旅遊，搭機時的餐點總令人期待，甚至有人為了飛機餐，挑選航空公司；不過也不是每次都能吃到自己想吃的，尤其班機客滿時。臉書粉專「空姐愛七桃 x FA loves Travel」分享經驗談，原來發飛機餐，有學問。

「對不起，現在只剩下素食餐，其他兩種都沒有了，可以嗎」，當過空服員的「空姐愛七桃」PO文，說她每一次上班都要跟客人道歉，只因餐點無法滿足所有人需求。

她舉例，以長程線來說，第一餐通常有3個選擇，通常是2葷1素，但比例上怎麼分配就是個問題，畢竟不是每個人都要吃麵，有時甚至連老外都選飯。因此，從哪開始送餐變得很關鍵，常導致最後幾排的客人無法挑，「只能回下一餐他們可以先選」。

「空姐愛七桃」強調，對於餐點的配置，空服員也很無奈，比例只能盡量抓，幾乎不會有完美的時候。所以選位子真的很重要，「不是坐在最後面就沒得選，反而是中間位」。