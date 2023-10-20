為提供國內企業多元綠電選擇，活絡綠電交易供需市場，台電13日首度對外發布小包裝綠電銷售試辦計畫，預計於年底前釋出自建綠電約5,000萬度，第一批1,000萬度將於10月25日上架，於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台首次公開標售。台電期盼讓更多中小型企業有機會買到所需綠電，助攻企業能源轉型。

因應中小企業的小額綠電需求，台電突破過往不對外販售模式，推出小額綠電銷售試辦計畫，由自建再生能源案場台南鹽田光電及彰化彰濱光電合計釋出約5,000萬度綠電，分兩階段上架開賣。考量中小企業少量需求，本次推出有「1萬度」、「5萬度」兩款，搭配「1年期」、「3年期」、「5年期」，共有六種組合的小包裝綠電商品投入綠電市場交易，提供國內企業更多元綠電選擇。

使用綠電已是國際趨勢，不只為減碳，也可幫助台灣企業落實ESG永續發展，台電第一階段釋出的1,000萬度綠電將於10月25日開賣，一次投標出價可依自身需求選擇1-6種商品並排序，價高者將優先依其選擇商品排序結標，一個電號僅可得標一個商品。為讓更多企業能買到綠電，第一批得標的電號不得再參與第二批投標，第一批未得標者，年底前還有第二批標購機會。

而本次標售底價是參考銷售案場適用的躉購費率及憑證審查費，且為維持公平性，將於經濟部標準檢驗局設立的綠電平台公開標售，由購電企業依自身需求評估投標價格，最終售價透過平台媒合作業程序決定，預計於2024年開始轉供。歡迎有興趣的用戶於今(20)日下午2點30分參加台電舉辦的「小額綠電銷售試辦計畫」線上說明會，若有小額綠電商品相關問題，請上台電官網查詢，或撥打(02)2366-5865業務諮詢服務專線進一步了解。(台電廣告)