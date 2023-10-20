高雄前鎮一名許姓男子在交友軟體認識一名自稱日籍女網友「柰子」，雙方以LINE聊天相談甚歡，讓許男以為愛神降臨，聽信「老婆」投資虛擬貨幣遭詐騙108萬元，報案後隔幾天，假財務專員又以支付保證金可領回先前投資款項為由，要求許男再度支付103萬元，所幸警方及時攔阻，避免許男遭到二次詐騙。

警方調查，許姓男子（32歲）於交友軟體APP認識一自稱日籍女網友「柰子」，雙方以LINE聊天相談甚歡，讓許男以為愛神降臨，過程中對方以話術慫恿許男至某「投資平台」投資虛擬貨幣，許男依指示購買虛擬幣後，因無法獲利出金驚覺上當，於14日向警方報案遭詐騙108萬元。

事發不到三天，該假財務專員又以許男之報警行為造成公司損失為由，要求許男支付分析師費用103萬元作為賠償損失（保證金），若支付完畢便可提領先前所投資金額，否則將對其不利。許男因亟欲追回款項，同意於10月17日16時面交付款，不過面交前，許男母親認為兒子遭騙遂向警方報案，前鎮分局復興路派出所警員陳志遠、林琮頡到場，一眼便識破是標準二次詐騙手法，苦勸許男千萬不要輕信歹徒話術交付款項，終於及時攔阻103萬元。

前鎮分局呼籲，近期二次詐騙手法有增多趨勢，詐騙集團聲稱可幫被害人追回遭騙款項，但必須要依指示進行一系列操作，利用被害人急於追回遭騙款項之心理，造成二次受害。提醒民眾若遇到疑似詐騙，應尋求165反詐騙專線或110報案專線諮詢。