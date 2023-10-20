資深醫藥記者洪素卿分享，一名男子透露自己的老婆很愛碎碎唸，最長一次可以連續唸4到5小時不停，有一次甚至還將他擋住，不讓他去上廁所，導致他尿失禁，除此之外還要掌控經濟大權、拿走他的存摺，時不時又懷疑他外遇，種種情況讓男子忍無可忍，最後到法院訴請離婚，怎料老婆卻提出1證據，導致男子敗訴。

洪素卿在節目《震震有詞》上分享，一名男子說老婆超會碎唸，如同機關槍一樣，一開始就不會停下來，最長一次可唸4到5個小時，而且碎唸還不分時間，就算隔天早上要起床工作，老婆半夜照樣會把他挖起來唸一頓。

洪素卿表示，某一次男子的老婆瘋狂碎唸，竟將他關在房間裡，不准他去上廁所，導致男子「尿失禁」。更扯的是，老婆不僅會在夫妻獨處的時候碎唸，在孩子面前也不停數落他的不是，最終導致孩子們認為爸爸有問題，使得父子形同陌路。

洪素卿指出，男子的老婆如同暴君，不僅愛碎唸，還要掌控經濟大權，把男子的存摺收走，還常無中生有，懷疑老公外遇。男子忍無可忍到法院訴請離婚，所有人都認為法官肯定會通過他離婚的請求，怎料法官卻表示要聽女方的說法。

洪素卿也說，男子的老婆說她碎唸都是為了老公好，就是對方有做不好的地方，她才會唸；而且老公不太會理財，她才會掌控經濟大權；且她懷疑老公出軌不是沒有原因的，某天她在地上看到老公寫信的草稿，裡面的內容曖昧不明，顯然有鬼。最終法官認為，如果要離婚有責的應是老公，因此駁回男子的離婚訴求，男子敗訴。