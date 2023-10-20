永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，配息型ETF近來大行其道，主要因為配息可運用在日常開銷、再投資，也有被動獲利了結的意味，相對能幫助一般大眾處理不知何時獲利了結、無法持股久抱，或是投資被套牢、進退兩難等困擾。

不過，景氣與市場變化莫測，在特定選股邏輯下，單一檔ETF難以全面掌握各種趨勢機會，張怡琳認為，小資族想達到更佳投資效益，應多利用ETF投資低門檻的優點，同時分散投資在多檔不同投資主題、風格的ETF，一來能降低單一ETF績效對整體資產影響，二來透過不同ETF產業互補，不怕錯失隨時竄出的市場新主流。

以永豐投信旗下永豐優息存股(00907)、永豐ESG低碳高息(00930)為例，前者00907鎖定營運相對穩健的金融、傳產族群，後者00930目前則有8成以上是成長性佳、兼具低碳趨勢的電子股，投資重心明顯有區隔。此外，兩檔ETF皆雙月配息，但除息月份交錯，正好能搭配組合成「月月配」，滿足投資人長期現金流需求，也能兼顧整體資產長遠成長潛力。

張怡琳以兩檔ETF追蹤指數歷史資料回測結果分析，以00907追蹤指數為主、00930追蹤指數為輔的投資組合，展現了較低的波動性，而隨著00930追蹤指數的比重提升，整體投資組合的波動度逐漸升高，但年化報酬率、夏普值也相對提高。

張怡琳建議，投資人應依自身風險承受能力，彈性調配00907和00930的投資佔比。假使重視高成長，相對適合以00930為主、00907為輔；反之若偏好穩健性，00907投資比重應適度提高，以00930作為輔助投資部位。