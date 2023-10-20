擁有全球最大浮動式風電開發容量的西班牙商貝富新能源（BlueFloat Energy），19日與台灣大學、船舶暨海洋產業研發中心（簡稱船舶中心）分別簽署合作備忘錄，聚焦人才培育及技術研發，共同加速台灣離岸浮動式風電的發展。

貝富總部位於馬德里，主要資本來自美國的547 Energy及Quantum Energy Partners；目前在全球10個地區開發離岸風電計畫，總裝置容量33 GW，其中浮動式風場的開發裝置容量約達28 GW。去年5月進入台灣市場，推出位於新竹外海、總裝置容量達1GW的「九降風離岸風力發電計畫」（Winds of September Offshore Wind Project）。

貝富新能源台灣區總經理彭茂寬（Michael Pinkerton）表示，結合船舶中心的技術實力與知識整合服務，將是產業內的強大組合；台大9月在雲林分部宣布成立離岸風電人才培育國家隊，貝富也承諾支持。兩份合作備忘錄的簽署象徵合作的開始，浮動式風電相關政策若能及早明確，將探索更多發展的可能性。

台大船舶及海洋技術研究中心主任宋家驥、船舶中心執行長周顯光，也響應政府願景，加速浮動式風電開發作為實現2050淨零排放目標的政策之一。

台灣近海淺水海域的開發已趨飽和，第三階段區塊開發勢必將有風場進入固定式風機無法建置的深水區域，台灣將進入浮動式風電的新篇章。看好其發展潛力，去年8月即首度召開離岸風電浮動式風場示範計畫說明會議，貝富也積極響應，今年10月6日順利通過環評初審，取得選商門票，爭取參與即將公告的浮動式風場示範計畫選商。

此外，貝富今年3月於外海成功部署浮動式光達（Floating LiDAR），蒐集海氣象參數資料（包含風、浪、流數據），進一步評估風能資源，為浮動式結構和繫泊工程提供相關資訊。在與船舶中心簽署合作備忘錄後，雙方將分享專業知識和經驗，針對台灣海峽的環境條件，進行浮動式風能的技術評估。

貝富表示，台灣引領亞太離岸風電產業的發展，持續培育本土專業人才，將使台灣不僅能滿足國內對風電產業的就業需求，還將使台灣成為風電人才輸出國。因此在國際智慧能源週期間，貝富與台大針對「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫（離岸風力發電產業人才及技術培育計畫）」，簽署另一份合作備忘錄，雙方參與課程、業師分享、人員交流及其他有助人才培育活動等。

貝富希望透過與在地學研單位合作，及早取得各種浮動式技術於在台灣海域實踐之關鍵數據。期待政府儘速公佈浮動式風場示範計畫選商規則，貝富將貢獻專業知識，支持浮動式風電在台落地。示範計畫將有助於評估物流、基礎設施和供應鏈準備狀況，進一步確保台灣港口及碼頭的適合度，作為未來大規模商業浮動式風場開發前的參考依據。