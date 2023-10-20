一名女網友表示，最近和男友出遊住飯店，她進房前依照習俗先敲門，沒想到事後被男友批太迷信「真的很蠢」，她回嗆工程師男友在電腦上放「乖乖」，根本半斤八兩。原PO好奇問網友「台灣人真的很迷信嗎？」許多人直呼「看全台宮廟一堆就知道」、「真的超迷信」；不過也有人認為還好，「其他國家更迷信宗教！」

一名女網友在批踢踢發文表示，日前和男友到外縣市旅遊，進飯店房間之前先敲敲門，認為是一種習俗，男友當下也沒特別說什麼。沒想到隔天回程時，兩人在車上無意間聊到「台灣人很迷信」這件事，她請男友舉例，男友立刻提到「住飯店先敲門」的舉動，認為很蠢、太迷信。

原PO傻眼，反笑工程師男友在電腦上擺「乖乖」，希望電腦別出狀況，根本半斤八兩。男友則認為，神佛這種東西是人的想像力，放置乖乖是工程師的幽默與制約，「比較像是獵人動漫那種有趣的念能力」。

原PO懶得和男友爭辯，也好奇詢問「大家真的覺得台灣人很迷信嗎？我個人覺得還好吧。」許多網友看了直呼「這雙標吧！乖乖也迷信啊，差別只在乖乖長得比較可愛一點」、「台灣人真的超迷信」、「全台宮廟一堆就知道」、「本來就迷信，連買車、買房、結婚都要挑日子挑半天。」

也有網友認為「其他國家迷信宗教信仰更強，我覺得台灣還好」、「全世界的人都挺迷信的」、「人的心靈很脆弱，需要各種儀式來安撫。」