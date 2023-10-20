許多人都有養寵物，如果這些照顧動物的工作變成是職業的話，會是怎樣的情形？高雄市青年局為向青年朋友推廣動物保育及生命教育觀念，與壽山動物園合作，帶領青年走入動物園後場，體驗動物保育員的職場環境與業務範疇，並與動物實際互動，親手清理非洲象、侏儒河馬及梅花鹿活動場域，並體驗餵食波爾羊，讓青年了解動物所面臨的環境危機，並思考觀光休憩及動物權益兩者如何取得平衡，發揮動物園的保育及教育功能，提升大眾對於動物保護的意識。

負責大象展區的青年，化身保育員替非洲象清理家園。（圖／高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，感謝壽山動物園特別開放機會讓青年能走入後場，進行「一日動物保育員」的職場體驗，讓青年了解各行各業的專業及辛勞。這次在體驗中的學習，是一趟深具教育意義的過程，啟發青年了解保護環境及生物多樣性的重要，也埋下保育傳承的種子，希望一同為生態保育盡一份心力。

參與青年與超萌波爾羊近距離互動。（圖／高雄市青年局提供）

參與體驗活動的同學表示，當動物保母比想像中更不容易，當天進入大象及侏儒河馬展場進行清掃，實際體會到動物保育員的辛苦與專業，不僅需要有足夠的體力，不怕臭不怕曬，還要有敏銳的觀察力及耐心，隨時注意動物狀態有無異常。此外，同學們也了解到圈養動物，除了要打造適合的空間環境，在飲食、欄舍或展場設施的豐富化也是一門很重要的課題；因此在這次體驗活動後，也提醒自己從生活中落實生態環境保護，尊重大自然中每個獨特的生命。

青年至侏儒河馬展區清理水池，體驗動物保育員職場辛勞。（圖／高雄市青年局提供）

高雄市壽山動物園在年初完成40年以來最大規模的整建工程，為園區動物提供更優質的生態環境和飼養條件，並致力於「新動物園運動」，以提升動物福址為核心，努力改造老舊環境，兼具動物保護保育與人類生命教育之功能與意義；同時也讓大眾在不侵擾動物的狀態下，能夠近距離觀察和了解動物，提供多元且豐富的學習機會，深受大小朋友歡迎。

青年前往壽山動物園，認識動物園存在的教育意義、動物習性及趣味小故事。（圖／高雄市青年局提供）

為促進青年能有更深度的多元體驗及學習交流，高雄市青年局「青年地方探索體驗活動」已辦理完成七場次體驗內容，包含文化走讀、產業探訪及職場體驗等類型，皆獲得參與青年熱烈迴響，青年局將提供不同的資源及資訊，幫助青年與各產業接軌，透過各式體驗活動擴展視野及技能、提升進入職場後的學習應變能力。最後兩場次分別為交通安全教育體驗及前往日光小林部落認識大武壠族文化活動，有興趣的朋友可以加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號，點選選單即可進入活動報名頁面，也可追蹤官方網站、FB、IG，即時接收最新資訊。