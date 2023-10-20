桃園劉姓男子長期無業在家，去年他懷疑妻子想要離婚及爭奪財產，竟拿球棒、登山杖對妻子毆打1天致死，最高法院駁回劉的上訴，依傷害致死罪將他判處有期徒刑12年定讞。

判決指出，劉男因認其妻有意離婚及爭奪財產，去年9月14日上午7點多，他在桃園市中壢區住處，持球棒及登山杖持續毆打其妻，致其妻頭臉部、胸腹部、四肢、臀部多處大面積擦挫傷、瘀傷、部分裂傷，引發橫紋肌溶解症、低血溶性休克、急性腎衰竭而死亡。

一審及二審認為依法醫師檢驗結果，被害人顱骨無骨折、顱內及胸腹腔內無出血，可見劉男並未對她身體要害連續攻擊，又依卷內錄影畫面顯示，他行為後見她無反應，迅即起身道歉，並尋求友人協助及聯繫員警，尚難認其行為時具有殺人故意。

歷審斥責劉男拿球棒、登山杖對妻子施以長達1天之暴力傷害行為，非但使被害人身體多處受傷，更造成被害人死亡結果，手法殘忍，犯罪情節重大，對被害人家屬釀成無可彌補之傷慟，所生損害至深，但考量他坦承犯行，判處有期徒刑12年，劉提上訴，最高法院駁回確定。

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