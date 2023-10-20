觀察從10月6日以來，全大陸已有20省市合計揭露超過9000億元（人民幣，下同）特殊再融資債發行計畫，包含19日江蘇、吉林兩地揭露擬發行特殊再融資債券文件，這也讓吉林成為了繼內蒙古、雲南、天津之後，近期第四個兩次揭露特殊再融資債券文件的省市地區，擬發行的金額合計達690.23億元。

面對大陸地方債務風險，多位大陸專家研判，明年3月「兩會」期間，全國人大將批准2024年地方政府債務限額，屆時若房地產市場仍不見起色、地方政府仍難以依靠自身能力化債，則可能通過提高債務限額來增加特殊再融資債的潛在發行空間。

據澎湃新聞統計，10月6日至10月19日，全國20個省市披露的特殊再融資債券總額為9104.8058億元。其中，雲南、內蒙古、天津、貴州、遼寧、吉林、湖南等7省份披露的擬發行特殊再融資債券總額突破了500億元，分別為1076億元、1067億元、948.04億元、882.3804億元、870.42億元、690.23億元、643.2554億元。

甚至19日做為經濟大省的江蘇，也宣布擬發行特殊再融資債券261億元，其中再融資一般債券116.7億元，再融資專項債券144.3億元。

國聯證券王宇鵬發現，2022年底債務限額加上2023年調整額度再剔除預計發行特殊再融資債後的債務餘額顯示，有部分省市數據已超出「限額－餘額」理論上限。他認為，地方債務受到限額及餘額管理，數據超出的省份或通過「回收－再分配」機制獲得來自債務結存限額高、債務壓力較小區域的限額騰挪。

東方金誠高級分析師馮琳、分析師姚宇彤也認為，出現此現象的原因在於，中央會收回各省一定比例的債務限額進行全國統籌，給予高債務負擔地區更多發行特殊再融資債以置換隱債的額度，即部分省份會從其他省份獲得額度。