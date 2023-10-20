同德派出所所長所長呂凱揚說明畫面。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

有網友在臉書社團替女友發文，控訴女友在北市忠孝東路七段的美式餐廳上班時，屢遭一名男同事以語言及肢體動作性騷擾，女友向公司申訴及報警提告，對方卻獲得不起訴處分，網友附上騷擾人訊息、公司同事訊息及監視器畫面、不起訴處分書等照片，提醒大家在任何一種狀況下被人語言、行為騷擾，都要馬上拒絕，不要忍耐，每個人都要懂得自我保護。

被害女子表示，她在南港某間商場裏的美式餐廳外場上班，公司在去年10月應徵了一個廚房的男性兼職人員，該男從11月開始至今年7月11日之間，多次在上班時段會不經意的突然牽起她的手 ，多次以言語讓她覺得不舒服，因重複發生太多次了，她無法清楚註明日期時間，公司監視器只有保留一個月，且廚房吧台櫃台多處死角，也沒辦法調到監視器的畫面，唯一的部分證據就是一起上班的外場同事，她其實並無當下拒絕，只覺得餐飲業已經很難找人，也不想跟公司同事處的不好，所以都只有敷衍，不反應情緒，尷尬的笑一笑帶過。

被害女子說，男同事會碰觸自己的手，有時還會十指交扣，在職期間不斷發生，第一次男子在吧台突如其來抓住牽起她的手，她詢問「要幹嘛」，對方回應「只是想摸摸你」，此後不斷發生這種突然的碰觸。

此外，語言的狀況是最為嚴重的，騷擾人在職期間，一直在上班時段開黃腔，「你舒服嗎」、「可以親一下嗎」、「給幹嗎」的言語，某次她在使用手機點購外送，騷擾人從她正前方經過，並說了一句「要幫我吹嗎」，她當下只假裝沒聽到。

女子表示，去年6月騷擾人走出他正執勤內場到外場台，突然間很靠近的貼近她，她只能往前靠，這次是唯一有被監視器拍到比較靠近的畫面。

女子說，最後一次她清楚記得是今年7月11日晚上，她在櫃台算當日總帳，右邊站著外場到職第一天新人，騷擾人站在她左手邊，騷擾人當時正在討論她的內衣顏色，其他同事說怎麼第一天上班就metoo新人，騷擾人當下回答 「怎麼可能，我當然是在說XX」(她的名字），外場新人事後表示覺得很誇張，感受很差。

被害女子向公司反應，希望主管可以協助，以免其他同事也經歷被騷擾的狀況，當時公司請有看到、有聽到的同事寫自白書，事後並單獨雙方各別開會，騷擾人表示不記得說過什麼不當言詞，並已經在她投訴前跟公司提出辭呈，所以無法再進行任何懲處，公司主管群發各店宣導，禁止言行騷擾同仁的公告。

被害女子將公司開會紀錄及同事的證詞，到警局報案提告，但最後結果卻是不起訴，不起訴處分書上寫著，被告不記得說過此類話語，認為只是在嬉鬧，有徵求她的同意等言語，所以只要被害人沒有拒絕就代表同意嗎？女子表示，她已經走完向雇主申訴及提告兩個申訴管道了，而第三種申訴方法，打電話問台北市政府性騷擾防治專線，對方說必須要非工作上的性騷擾才可以使用。結論就是自己投訴無門，不夠嚴重到以刑罰制裁他。

南港分局表示，7月間受理報案，通知男子及相關證人到案說明後，已依違反性騷擾防治法第25條函送士林地檢署偵辦。

警方提醒民眾，搭訕行為如果言語上讓當事人感受到不舒服，有可能涉及性騷擾。若報案人提性騷擾申訴，經主管機關認定，對他人為性騷擾者，將由直轄市、縣 (市) 主管機關處1萬元以上10萬元以下罰鍰。若是意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，則可能涉及性騷擾防治法第25條，得處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

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