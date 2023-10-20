知名健身網紅筋肉媽媽及筋肉爸爸，兩人已在今年低調離婚，不過仍被拍到互動頻繁，女方更傳出疑似有新歡，遭質疑是在「扮天倫」，對此，兩人公開強調「現在就是一對合作夫妻」，不過對於遭狗仔偷拍一事，她反倒驚爆：「爆料仔還得要實名制」，掀起網友熱議。

對於遭到偷拍躍上媒體版面，筋肉媽媽表示狗仔只是做自己的工作，讓她感到可惡的是爆料的人，跟曾在媒體業工作的友人打聽後，得知爆料不如外界想像中隨便，她指出若是向有規模的媒體爆料，不僅沒有錢可以拿，還要嚴格實施「實名制」，甚至得到公司親自面談，讓她不禁強調爆料者很有心，光是得親自面談就不知道恨意有多濃，接著自嘲：「我來想想自己到底得罪誰好了」。

筋肉媽媽指出之前在做節目時，曾訪問做過狗仔的創業家，對方指出常常為了捕捉一個鏡頭，必須日曬雨淋的等候，有時一等就是好幾天，直到拍到才能收工，除了工作相當累，薪資可能也不太高，加上自尊可能被踩腳底，讓她強調：「狗仔可能也不好招募了」。

對此，網友紛紛回應：「感覺能爆料你的人，會不會是身邊很理解你的人」、「可能有人婚姻不幸福，看到你們離婚還能和平共處，就羨慕忌妒恨吧」、「這些人的恨意到底有多重」、「筋肉媽媽早就官宣離婚了，真的是沒事可以報」。