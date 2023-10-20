NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳繼5月來台後，近日再度抵台掀起旋風，他連日現蹤夜市、商圈等，每次現身都吸引一堆人圍著搶合照，有網友好奇，為何黃仁勳在台灣的人氣，狂勝同為台裔美籍的AMD執行長蘇姿丰，引發其他網友討論。

原PO在PTT發文表示，黃仁勳和蘇姿丰一樣都是台裔美籍的CEO，人氣怎麼差這麼多？他分享了自己的看法，可能是因為黃仁勳比較會逛夜市跟大家搏感情，感覺就很親切，蘇姿丰則是比較不好親近的感覺。

其他網友紛紛表示，「黃至少在台灣出生，長大到八九歲才出國，蘇在台出生，長大到只有三歲就去美國了」、「就親民啊，如果比爾蓋茲或馬斯克也常來台灣逛夜市，人氣一樣會很高啦」、「因為黃的台式口音很有人情味」。

黃仁勳近期行程滿檔，本月15日他2度訪台現身寧夏夜市，排隊買豆花、吃薑汁番茄盤，18日上午出席鴻海科技日，結束後被目擊去四平街陽光商圈吃午餐，到台北人氣豬腳飯「富霸王豬腳」用餐，還去豆花店吃甜點，接著又逛蜜餞店，而且他作風相當親民，面對民眾簽名、合照等要求來者不拒。