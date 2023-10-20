台積電不只法說傳捷報，業界也傳出，明（2024）年起台積電7奈米以下代工報價將調漲3~6%，16奈米以上則維持不變。台積電已將漲價計畫通知客戶，包括輝達、聯發科、超微等大廠已點頭同意。

台積電總裁魏哲家在19日法說會上表示，手機、PC出現早期復甦跡象，加上AI需求持續走強，他預期，明年半導體產業庫存會更低，台積電將有健康的成長動能。同時，台積電未調降資本支出，仍維持320億美元，打破先前市場下修的傳言。

工商時報報導，受到蘋果新機拉貨帶動，先進製程第三季銷售金額占比，已較上季大增6個百分點、達59％，3奈米、5奈米及7奈米營收分別占達6％、37％及16％。法人分析，目前3奈米僅有蘋果一家客戶，未來包括高通、聯發科都將投片，先進製程比重將提升，此為台積電成長動能積極訊號。

台積電法說報佳音之外，DigiTimes報導，台積電明年起7奈米以下代工報價將再漲3~6%，16奈米以上則保持穩定。半導體業者透露，輝達、聯發科、超微等大廠已願意接受漲價。隨著多家大客戶投片力道加大，台積電2024年營運可望恢復成長。