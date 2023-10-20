三星總裁暨記憶體事業部負責人Jung-bae Lee 在其部落格中寫道，第九代 V-NAND 基於雙層結構，層數將達到業界最高水準，將於2024年初量產。
三星正開發超過300 層的第九代 V-NAND，保留三星 2020 年首次採用的雙層堆疊技術。三星不僅證實非揮發性記憶體 已步入正軌，其層數有望超過競爭對手SK海力士。
根據報導，韓國記憶體大廠三星的 V-NAND（即 3D NAND）發展計畫，預期在 2024 年將生產超過 300 層的第九代 V-NAND 記憶體。
三星總裁暨記憶體事業部負責人Jung-bae Lee 在其部落格中寫道，第九代 V-NAND 基於雙層結構，層數將達到業界最高水準，將於2024年初量產。
三星正開發超過300 層的第九代 V-NAND，保留三星 2020 年首次採用的雙層堆疊技術。三星不僅證實非揮發性記憶體 已步入正軌，其層數有望超過競爭對手SK海力士。
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