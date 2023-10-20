一輛租用小客車開起自動輔助駕駛功能，在國道一號北上新營服務處路段撞上工程防撞車，工程車後方嚴重毀損。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

王姓男子18日8時57分開著租來的小客車，嘗試開啟自動駕駛功能開車，行經國道1號北上284公里內側車道，直接狠撞李男停在路上的工務段緩撞車，王男輕傷，李男似乎感到無奈的連飆國罵。警方調查2人皆無酒駕，肇事責任正由國道警察第4大隊新營分隊查處，影片曝光引來網友對自動輔助駕駛功能的質疑。

20歲王男租小客車外出，在國道上嘗試使用自動輔助駕駛開車，應過於信賴自動駕駛，行經該路段時，未注意前方正有施工的工務段緩撞車，從後方直直追撞，李男看見小客車逼近，還朝前方行駛一段距離，避免衝撞，仍躲不過車禍。

小客車撞擊後噴飛到一旁，車頭全毀，工程車後方也嚴重受損，幸好未波及周遭行經的車輛。

王男輕傷意識清楚，被撞的李男對王男撞車行為，疑似感到無奈的連飆髒話。警方到場處理，經半小時排除現場障礙，2車駕駛皆無飲酒，影片近日曝光，引起網友對自動駕駛的爭論，詳細肇事原因由國道新營分隊調查中。

國道警察隊呼籲，用路人行車務必保持安全距離，若開啟駕駛輔助系統行駛國道，應隨時注意車前狀況並勿過度信賴駕駛輔助系統，手握方向盤隨時應變突發特殊狀況，維護自身及他人行車安全。