王品澔在粉絲見面會上吉他自彈自唱。（伊林娛樂提供）

王品澔（右）與單曲製作人尚融同台合唱。（伊林娛樂提供）

陳勢安（右）突然捧著蛋糕進場，王品澔驚喜感動。（伊林娛樂提供）

歌手陳勢安（左）第二次幫王品澔過生日。（伊林娛樂提供）

王品澔好人緣，演員（左起）許瀞蔆、陳子玄及張靜之都到場力挺。（伊林娛樂提供）

伊林藝人王品澔日前於北流卡夫卡舉行「逗澔，生日音樂會」，與粉絲歡慶24歲生日，他特別準備吉他自彈自唱〈摯友〉，但因為太緊張，前一晚輾轉難眠，還做惡夢活動不順利，只睡4小時就嚇醒了。〈聽著Keshi想著你〉製作人、noovy主唱Shawn尚融到場同台合唱〈唯一〉，王品澔演藝圈人緣佳，《天之驕女》同劇演員陳子玄、張靜之，及演員許瀞蔆也到場力挺，另活動最大彩蛋是《全明星運動會3》隊友歌手陳勢安，捧著生日蛋糕驚喜現身，王品澔超感動。

吉他零基礎的王品澔，臨時苦練兩個多月，當天已經超緊張，前陣子又不小心感冒，很怕影響唱歌表現，上台前狂喝熱水，還對吉他喊話：「我們一起加油！」除自彈自唱，王品澔其實很擔心與尚融合唱，「因為尚融是專業歌手，我超怕會拖累他。」尚融表示，一直很喜歡王品澔，個性憨厚老實，但工作時又有適當的野心，之前他與noovy合唱〈加多寶〉時，就覺得他很會唱，當時已很想幫他做一首歌。

當歌手陳勢安捧著蛋糕進場，祝他生日快樂時，王品澔驚喜感動不已，陳勢安表示，之前在《全明星3》曾幫王品澔慶生，這是第2次幫他過生日，「他是很努力的弟弟，很有才華，希望他能跟我一樣，定時推出好聽的歌陪伴大家。」陳勢安也現場演唱〈聽著Keshi想著你〉副歌段落，現場粉絲大飽「耳」福。

王品澔在生日會上一連演唱6首歌，包括〈聽著Keshi想著你〉、〈突然好想你〉、〈有些〉、〈摯友〉、〈眼淚記得你〉、〈唯一〉，融化台下粉絲，大家都很期待他未來能出專輯。活動結束後，王品澔說，這場音樂會就像是為單曲提交成績單，真的很謝謝大家的支持。