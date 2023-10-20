ART TAIPEI 2023台北國際藝術博覽會（簡稱台北藝博）今（20）日展開，144家藝廊參展，包括68家國際藝廊。中華民國畫廊協會理事長張逸群表示，這屆台北藝博展商涵蓋東北亞與東南亞，期許疫後產業自救、區域自強的目標。

ART TAIPEI也首創「藝術品收藏結合碳權」的新型交易模式，在不犧牲藝術創作的與創意延展下，結合碳權流動的永續方法促進企業購藏，實踐淨零碳排效益的流通，累積藝術碳中和能力，提升藝術品收藏賦能。

文化部長史哲指出，文化部會持續支持ART TAIPEI，期待視覺藝術逐漸「振興」，並扮演「振心」的角色。將在4年100億文化黑潮計畫中，特別關照視覺藝術發展，包含年輕、中壯藝術家的扶持，及視覺藝術國際化等。

ART TAIPEI今年邁入連續舉辦30周年，對於下一個30年，張逸群希望以後可以看見「藝術東移」，看見藝術家以東方哲思來思考、創作藝術品，也期許協會能夠持續為台灣藝術產業負責，從碳權、永續再到鑒定鑒價，建立一個更美好的藝術市場。

臺北市副市長林奕華表示，今年ART TAIPEI加入藝術品數位權證登錄及碳中和概念，對永續城市而言是一項重要的探索和實踐。

貿協會副秘書長李惠玲表示，藝術是重要文化指標，ART TAIPEI展示國際化與台灣的文化競爭力，也在展會中因應氣侯變遷，帶入永續的概念，帶領產業前行。