高雄全家海神職業籃球隊馬不停蹄，21日、22日乘浪前進台中洲際迷你蛋「夢想聯動」交流賽迎戰台北富邦勇士隊、福爾摩沙夢想家隊。海神隊主控布銳克曼笑說，迫不及待與大學隊友夢想家布依德（Julian Boyd）、老友富邦辛特力（Mike Singletary）過招，瓊斯更要出戰老東家富邦。

高雄全家海神隊21日14時30分迎戰富邦勇士，22日17時對夢想家。總教練喬伊斯指出，跨聯盟交流賽目的是為月底的開幕戰及開季例行賽做準備，測試球員戰術執行能力，針對有進步空間的項目再做修正。

布銳克曼在富邦與夢想家都有舊識，他與夢想家的布依德皆來自聖安東尼奧市，高中是對手，到長島大學（Long Island University, LIU）當隊友。

「我們大學攜手捧回３座冠軍，跟他打球非常舒服。」布銳克曼憶起與布依德並肩作戰的時光，「他是很優秀的球員，能與他同場較勁，相信我們會樂在其中。」

布銳克曼與辛特力曾在ABL莫諾吸血鬼同隊3年，他說：「交手富邦對我們而言會是很棒的季前測試，很期待能與他們對決。」

于煥亞表示，「小學四年級曾跟父親去白館看林志傑比賽。經典賽有過短暫的一兩次對位，那是我人生中的夢想。」于煥亞透露，林志傑是他最喜歡的台灣球員，「這次會想好好把握、珍惜跟他在場上較勁的機會。」

于煥亞與夢想家的簡浩，過去SBL賽場就多次碰頭，兩人有望上演射手對決，阿亞說：「簡浩很能帶動球迷氣氛，場上與他互動蠻有趣的，會是場很有趣的比賽。」

瓊斯熱身賽與布銳克曼上演「空中接力」，燙手表現讓前隊友張文平跟石博恩先在社群媒體互嘴，瓊斯說：「張文平說有對位會守死我，如果蓋到我火鍋，他要印出來裱框。石博恩說他沒打是我走運。」

瓊斯指出，富邦新洋將213公分石門（Stephen Zimmerman Jr.）先前才跟他一起打球，「富邦我幾乎全隊都認識，這很有夏季熱身賽的氛圍，想必會很有趣。」