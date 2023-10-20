美國官員今天說，美軍在伊拉克和敘利亞近日多次遭攻擊；以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」爆發衝突，區域緊張局勢惡化，美國對伊朗支持的組織發起的活動保持高度警戒。

路透社報導，美國總統拜登過去兩週派遣海軍前往中東，包括兩艘航空母艦、其他戰艦及約2000名陸戰隊兵力。

哈瑪斯（Hamas）本月7日突襲以色列南部，再度引爆以巴衝突，此後美軍遭受攻擊的次數就開始增多。一架無人機昨天在敘利亞襲擊美軍，造成人員輕微受傷，另有一架無人機被擊落。

此外，伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase）出現烏龍警報，一名民間承包商因心臟驟停喪命。

本週稍早，美軍在伊拉克阻止了多架無人機攻擊。阿薩德空軍基地今天也遭無人機和火箭攻擊，基地內還傳出多起爆炸聲。這座基地位於伊拉克西部，有美軍和其他國際部隊駐紮。

伊拉克警方今天說，巴格達國際機場附近另一座駐有美軍的軍事基地也遭火箭襲擊，但沒有說明更多細節。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）今天告訴媒體：「我不會預估任何針對這些攻擊的可能因應行動，但我可以說，我們會採取所有必要行動，保衛美國和聯軍不受任何威脅。」

一艘在葉門附近航行的美國海軍戰艦今天攔截到飛彈和數架無人機，賴德說，這些武器是由親伊朗的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發射，看來可能是朝以色列方向而去。

以色列本月7日遭哈瑪斯突襲，約1400人喪生，其中多數是平民。以色列隨即徵召創紀錄的36萬名後備人員，並持續轟炸加薩走廊（Gaza Strip）。

加薩地區衛生部表示，至少3785名巴勒斯坦人在空襲中罹難，1萬2493人受傷。

但賴德說，他不認為美軍遭攻擊次數增加與以色列和哈瑪斯的衝突之間有關聯。他說：「我重申，目前我們手上的資訊並未顯示與哈瑪斯10月7日的攻擊有直接關聯。」

美國在伊拉克駐有2500名兵力，另於敘利亞部署900人，任務是提供建議並協助當地部隊對抗極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）。伊斯蘭國2014年在伊拉克和敘利亞占領了大片土地。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1121020