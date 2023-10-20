立法院外交及國防委員會排定25、26日審查國防部公開預算，國民黨立委馬文君提出凍結3億元提案，遭綠營群起圍攻。立院國民黨團今發出三點聲明，痛批民進黨團將在野黨團委員提案扭曲為報復性、針對性提案，他們認為，在野立委本於職責凍結預算、進行監督，才是負責任，「立法院豈能淪為立法局？」

國民黨團表示，依據中華民國憲法第六十三條，立委有預算審查權，乃本於職責對中央政府的各項預算進行審查，另又依中華民國憲法第七十條，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。在野黨立委本於職責針對預算行使預算凍結權進行監督，提案凍結要求行政院、國防部依憲、依法在立法院向國人公開說明，這才是一個負責任的國會議員該做的事。

「支持國防預算，不容懷疑」國民黨團說，國民黨做為中華民國最大在野黨，更做為中華民國開國政黨，支持及強化國軍自主防衛力量的建立自不待言。

國民黨團表示，凍結預算為立委要求行政機關必須回應民意、化解爭議的必要方式及手段之一，且立法院八個常設委員會以此方式監督行政機關早行之有年，目的就是希望政府官員把錢花在刀口上，看緊人民的納稅錢，自然能得到朝野各黨團的支持，這也才符合民主國家行政立法相互監督制衡的基本原則。

國民黨團指出，民進黨政府全面執政已七年多，民進黨立委淪為黨意立委、踐踏民意早已不是新聞。當前潛艦國造相關預算案，各種傳聞不斷，行政院、國防部、乃至潛艦國造相關小組召集人都有必要向外說明清楚，這才是負責任的政府該做的事。

國民黨團強調，執政黨立委不思監督政府怠忽職守，現反過來污名化依法監督政府的在野黨立委，才應該受到全民的唾棄及譴責。