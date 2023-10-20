台中百貨商場、購物中心遍地開花，成為助攻區域房市的利多與亮點！房仲業者觀察台中新開幕及未來將誕生的商場周邊房價，以今年第二季開幕的東區「三井LaLaport購物中心」，年漲12.7％、漲幅最亮眼；反而未來將有三大商場的七期，今年房價卻呈微幅下滑2％。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，大型商場、購物中心對新興區域或較缺乏話題的地段帶動效果強，如東區因開發早、房價低，過往欠缺區域利多，因此近幾年搭上商場及建設議題讓房價反應熱烈，反觀七期難有新穎議題，市場轉冷時房價因價高回檔，今年均價呈現小跌。

近幾年除了軌道建設、科技園區外，區域利多也常聚焦於商場、購物中心，並成為在地新建案的行銷主力，如三井LaLaport帶動東區的話題亮度，周邊房價平均每坪31.0萬元、年增12.7％，價格成長最為顯著；14期的「漢神洲際購物中心」預計2025年第四季開幕備受期待，周邊房價每坪34.1萬元、年增7.9％。

此外，烏日高鐵特區規劃商場面積高達9萬坪的「高鐵娛樂購物城」，今年平均房價30.1萬元、年增2.4％；而預計在五期開設的「國泰置地廣場」，周邊房價持平發展，均價每坪29.6萬元、年增0.7％；七期雖然豪宅、百貨林立，誠品年底即將開幕，不過原本房價高，市場不易有亮眼表現，今年均價40.1萬元，小幅回落2％。

住商不動產台中旱溪加盟店東張博毅指出，過往東區缺乏房市吸引力，今年三井LaLaport開幕以來人潮蜂擁而至，而LaLaport周邊、甚至整個東區房價能明顯成長，不僅是商場助攻，台中大車站計畫以鐵路高架化，打通台中火車站前後站，展現市容新樣貌；此外，74快速道路的大幅增進東區聯外交通的便捷性，僅5分鐘便可上交流道，因此近期有許多來自其他行政區的換屋族、首購族買進東區。

郎美囡表示，各大百貨爭相進駐台中，除了看中台中本身的消費力，還有包含彰化、雲林等整個中部的客群，且台中地處台灣中心，高鐵南來北往便利，具有地利交通優勢，能吸引北部及南部的來客，因此各大商場可提振區域發展，增加就業機會並擴增周邊商機。