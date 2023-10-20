中國人民銀行20日公布，10月一年期、五年期貸款市場報價利率（LPR） 分別為3.45％和4.2％，均維持不變，符合預期，也是兩個期限LPR連續兩月持穩。

人行已經連續2個月保持中期借貸便利（MLF）利率不變，而5年期以上LPR已經連續4個月保持不變。市場分析，因中國商業銀行淨息差承壓，故而讓利實體空間受到限制。

LPR一般跟隨MLF調整，不過去年5月亦曾出現MLF利率不動，而5年期LPR意外下調15個基點的情況。人行2019年8月宣布改革完善LPR形成機制並要求新增貸款與其掛鉤，該利率由商業銀行在MLF利率基礎上報價加點形成。

針對未來LPR是否還有進一步下調的空間，仲量聯行大中華區首席經濟學龐溟稍早表示，目前，已有超過100個城市下調或取消了首套房貸利率下限，5年期以上LPR已下行至2019年房貸利率換錨以來最低水平，並接近2015年歷史最低下限水平。

因此LPR進一步下調的空間已不大，需要在進一步優化房屋貸款利率政策、壓降新發放房貸利率加點空間、促進存量房貸利率下行等方面發力，並分析下調房貸利率對呵護房地產市場復甦的政策成效，以及對銀行利潤水準和經營狀況的影響。

另外，中國人民銀行20日開展8,280億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8％，與此前持平。當日有950億元逆回購到期，公開市場實現淨投7,330億元，規模創紀錄新高。

人行本周共進行14,180億元7天期逆回購操作和7,890億元1年期MLF操作，因本周共有6,660億元7天期逆回購到期和5,000億元1年期MLF到期，本周實現淨投放1,0770億元。