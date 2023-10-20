民眾黨總統參選人柯文哲曾提到，自己最氣的一件事就是，民進黨總統參選人賴清德當行政院長時，拜託他支持深澳燃煤電廠，結果沒幾天深澳電廠可以不蓋，台灣突然不缺電了，賴昨大動作駁斥登門拜訪，還意外延伸「板凳事件」。對此，柯文哲今天表示，「賴副有反應了，這表示我民調應該很接近了」，顯然賴開始氣急敗壞了。

柯文哲今天上午舉行「找回財政紀律」政策發布記者會」，被問起賴清德反擊「坐板凳3分之1」的說法，柯文哲笑稱，第一點，「賴副有反應了，這表示我民調應該很接近了」。

他接著說，「我怎麼會說謊，不會啦」，賴清德都忘記了，2018年3月雙方見面好幾次，「他都把我拉到旁邊小房間跟我講深澳電廠的事」。

柯文哲指出，去查深澳電廠的來龍去脈，賴清德一直都說要蓋，一直到有一天突然轉彎，可是賴清德轉彎，都沒解釋為什麼之前說要蓋，後面不蓋？

柯文哲說，其實他也知道，當時只是為了蘇貞昌選情，「這就是我最氣的地方」，國家政策有其連貫性，不能因為誰的選情有需要，把一個幾百億的國家計畫轉彎，這是不應該的，這就典型為了政黨利益犧牲國家利益、為了短期利益犧牲長期利益、為了一個人的利益犧牲多數人的利益。

柯文哲強調，如果行就行，不行就不行，要就一開始說不要蓋，一開始說要蓋要蓋，怎麼突然說不要蓋，賴清德有沒有去解釋他的理由？為什麼台灣電本來不夠，突然變夠了？

柯文哲接著說，板凳坐3分之1那件事，「人家只是開玩笑講，他就那麼在意」，還有一點，「我什麼時候說我是蔣經國自居，我怎麼不曉得，所以是這樣，顯然他也開始氣急敗壞了」。