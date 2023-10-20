YouTube百萬網紅「cheap」日前因為交通爭議，槓上民進黨新竹市議員楊玲宜。近日他在節目《斐姨所思》表示，相對於2012、2014年，動輒可以取笑前總統馬英九，現在罵民進黨變得非常可怕，甚至有可能被抄家、被查祖宗18代。

YouTube頻道有137萬訂閱的網紅cheap稱，最早以前自己本來是偏綠、親綠的，高雄市前市長韓國瑜那時候太好笑，自己一直笑韓國瑜，吸了很多綠的粉絲，但他慢慢的開始罵執政黨交通議題、或某些議題後，綠粉就退追蹤了，然而卻吸引到一些比較中立客觀的人進來，這些人可以說淺綠、淺白、淺藍都可以。

對於網路上的謾罵，cheap直言，「人真的要有辨別是非的能力，不要說民進黨都是對的，國民黨講的都是錯的。」

當主持人范琪斐問到「台灣現在公共討論空間大不大？」的問題時，cheap回應，「我覺得現在的氛圍跟2012年、2014年差很多，那時候在網路上罵馬英九很開心，我們都叫他馬邦伯，馬英九其實也是做自己的事；但現在氛圍罵民進黨是很可怕的事情，可能會被抄家、被查祖宗18代」。

除此之外，cheap還提到，他覺得現在網路上生態不太好，但要說改變，也不是自己能做到的。他還強調，自己一向提倡行人路權，但連這麼中立的議題，一個不會得罪政府、不會得罪在野的議題，「結果連自己這樣很大的自媒體都不敢動的話，那巴西蛋、疫苗、風電等敏感爭論，就更沒有人敢碰了」。