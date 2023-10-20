下周就是萬聖節，已經有不少餐廳和遊樂園都應景推出萬聖節活動，近日大廣州某地鐵站出現一個神奇的畫面，不少奇裝異服的年輕人擠在進站口附近卸妝，因為根據廣州地鐵規定，要搭乘地鐵不能衣冠不整或妝容與裝扮易引起他人不適，而有些人的特效裝實在太逼真，如果不卸妝就不能搭車，引起網友討論。

綜合陸媒報導，微博上一個視頻衝上熱搜，畫面中可見，在廣州地鐵漢溪長隆站，一群畫著萬聖節特效裝的年輕人，被地鐵工作人員攔下來要求要卸妝才能搭乘地鐵，進站口放滿了卸妝用品，形成一道奇特的風景，引起討論。

廣州地鐵表示，根據《廣州市城市軌道交通乘客守則》第13條規定，搭乘地鐵禁止赤腳、打赤膊、衣冠不整或妝容與裝扮易引起他人不適或造成恐慌的行為。因此民眾為了參與遊樂園活動畫了特效裝，有時候可能引起其他乘客恐慌不適，禁止進站；若要搭乘地鐵就要先卸妝，並且穿著符合規定的衣物。

貼文引起網友討論，不少人支持廣州地鐵的規定。「到活動現場再化妝，是對路人的基本尊重」、「都已經畫成這樣了，為什麼不搭計程車？」、「進出公共場所本就不該畫特效裝，上次小孩看到嚇壞了，做了幾天惡夢」。