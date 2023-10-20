國民黨馬文君陷入潛艦洩密案爭議，本次立法院預算會期，馬文君以及國民黨立委吳斯懷、廖婉汝凍結潛艦預算3億元，被綠委嗆爆；對此，國民黨立委李德維表示，立委提出凍結預算案就是賣國的話，那預算都不用審，直接讓民進黨為所欲為就好；吳斯懷則表示，凍結預算是提出專案報告或是書面報告，或是部會到本辦公室說明清楚就可以解凍，不要無限上綱。

李德維指出，立委提出凍結預算案就是賣國，那立法院的預算都不用審，直接讓民進黨為所欲為就好，這部分應該仔細看，馬文君提案的內容，而不是一竿子打翻一船人，再次重申相關預算審查立委本來就有審查權利，應該看提案內容，民進黨用無恥和廉價的言語，攻擊馬文君和國民黨，完全沒有道理，請把案子攤出來看清楚最重要。

民進黨立委趙天麟批評，雖然身為立法委員提案凍結或刪除是職權之一，但馬文君針對原型艦已經陷入疑雲，應該要自我迴避，或是自我約束，國防部審預算前，已經有業務報告和質詢，祕密會議裡面就可以針對戰術測評內容提問，結果她缺席了，還冒出這樣的提案，很刻意用惡意杯葛方式，轉移司法洩密疑雲的風波。

趙天麟表示，剩下最後1年寶貴的時間，就可以開始第二艘興建，只剩下30億的預算，就凍結了3億，所說的內容是潛艦沒有測評過，這個內容可以把國防部叫到辦公室都可以詳加說明，結果捨棄這條路線，繼續提洩密案子的凍結案，又不能對外報告，會認為這樣簽署包含國民黨召委，你們到底沒有看簽還是認同這樣的提案？

趙天麟痛批，馬文君用很刻意、惡意杯葛方式，轉移司法洩密疑雲的風波，下周三會開始審查預算，民進黨團不會讓這樣無厘頭的提案過關，也真的很希望馬文君跟大家說明，為什麼要做這樣的事情，還要提這樣的案子。

吳斯懷回應表示，凍結預算是提出專案報告或是書面報告，或是部會到本辦公室說明清楚就可以解凍，不要無限上綱，把立法委員監督行政單位的權力閹割掉，把凍結預算權利自我閹割。

民進黨立委羅致政放話，「下周三委員會審潛艦預算，就來直球對決了！國民黨要擋預算，over my dead body。」對此，吳斯懷回應，看他的本事，怎麼讓我們不好過，是強行表決通過所有預算嗎？那請問執政黨你們還要不要監督行政部門，就讓他們為所欲為？預算愛怎麼編就怎麼編？各位媒體朋友、老百姓認為合理嗎？8800億和2兆多的特別預算，不需要監督嗎？我們就是因為愛台灣才要監督，希望潛艦國造可以按期程完成測試。

至於是否會撤銷提案凍結的連署？吳斯懷表示，當然不會撤銷，為什麼要撤銷？這是他的職權，中華民國選立委幹嘛，就是要監督行政單位編列預算是不是合法、合理、合情之用，而不是為所欲為，所以他不但連署，還要嚴格審查。