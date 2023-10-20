大陸最高人民檢察院20日消息，遼寧省瀋陽市人大常委會前黨組書記、主任付忠偉涉嫌收賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，經最高檢指定，由黑龍江省哈爾濱市人民檢察院審查起訴。近日，哈爾濱市人民檢察院已向哈爾濱市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控：被告付忠偉利用擔任遼寧省審計廳副廳長、廳長，遼寧省財政廳廳長，遼寧省盤錦市委書記，遼寧省瀋陽市人大常委會主任等職務上的便利，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告付忠偉享有的訴訟權利，並訊問了被告付忠偉，聽取了辯護人的意見。

經查，付忠偉喪失理想信念，背棄初心使命，對組織不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金；違反組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在幹部人事工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權為他人謀利，親屬收受對方財物，縱容親屬利用其本人職權謀取私利，安排他人支付、免除應由個人支付的費用；干預審計工作；紀法意識淡漠，恣意妄為，將公權力當作攫取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。