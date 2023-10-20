「第58屆電視金鐘獎」舉辦人氣票選活動，今年由《綜藝玩很大》和《飢餓遊戲》進行廝殺，不過有網友發現截止前一刻由《飢餓遊戲》領先，沒想到19日公布結果時，反倒是《綜藝玩很大》勝出，質疑票數有灌水嫌疑，要求主辦單位出面說明，對此，主辦單位三立也做出回應。

有網友在PTT以「金鐘獎主辦單位請出來說明一下」為題發文，指出金鐘獎最佳人氣獎的票選活動，到18日晚上23:59劃下句點，接著曬出活動結束後二分鐘的截圖，當時《飢餓遊戲》領先《綜藝玩很大》2466票，不過早上八點時，反倒變成《綜藝玩很大》領先《飢餓遊戲》1820票，對於《綜藝玩很大》瞬間暴增7014票逆轉勝，不禁質疑：「請問這是什麼魔鬼般的神速追票，有辦法這麼厲害」。

主辦單位對於人氣獎票選遭質疑有失公平性一事做出解釋。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards臉書）

該名網友指出這幾天都有注意雙方票速，《綜藝玩很大》若要累積到7000票，最快要一天半時間，如何能在8小時內突然暴增7000票，由於不解是否為此結果，或者是網友竄改修圖，呼籲金鐘獎主辦單位出面說明，不希望出現黑箱作業，導致投票毫無公平性可言。

對此，主辦單位三立在臉書做出回應，指出「人氣獎決選」計票統計至10月18日23點59分為止，雖然之後仍有民眾湧入投票，但為維持人氣票選的公平及公正性，於截止時間後所投入的票數皆不予以採計，接著強調：「故今日坊間所流傳之數據皆非真實結果」。