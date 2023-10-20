地方面臨的問題包羅萬象，從教育、高齡化、產業沒落、文化傳承等不同層面，每個社區都有極待改善的狀況，近年來，青年返鄉、地方創生等風潮，也為社區帶來更多發展的可能。為鼓勵眾人集結力量、共同為打造美好家園付出心力，信義房屋發起「社區一家」全民社造行動計畫，給予有心投入社造的人支持力量，更攜手社企流共同舉辦「返鄉青年藝術行動超展開，重塑地方魅力」講座活動，透過社區一家歷屆得主的分享，號召更多人投入社區營造、協助放大在地行動影響力。

要改變地方並非一朝一夕能達成，改變的方法更有千百種，需要找到合適的切入點、提出符合且回應地方需求的解方，進而凝聚社區居民認同感、在社區長期耕耘，才能有成功的可能。此次講座，邀請兩名社區一家歷屆得主，透過藝術力量重新為地方注入活力，分別是榮獲 2019 年社區一家首獎的果然紅工作室創辦人羅元鴻、以及 2022 年社區一家楷模獎得主中寮之藝創辦人楊博惇。

羅元鴻返鄉後想要用自己的力量為故鄉美濃注入藝術活水。在 2018 年舉辦第一屆小地藝術日，也舉辦小孩趣市集，以地景裝置藝術結合農業，將食農教育、農藝生活美學帶入高雄美濃，藉由藝術傳遞對於土地與生命的反思，從而友善對待環境，也讓到訪高雄美濃的遊客能更深入認識在地特色。

楊博惇在畢業後回到南投中寮的家鄉，承接起爺爺奶奶當初為了讓偏鄉學子能有良好學習環境，一手建造的「瀧林書齋」，以工藝教育模式接續書齋的社造理念，延續書齋對中寮在地孩子的影響力。同時，也以書齋為據點，吸引青年工藝夥伴進入中寮與在地工藝師合作，進而培育在地人才，共創家鄉的藝術發展。

透過兩位返鄉青年的故事與行動實踐，回應他們在地方看見的問題，重新為家鄉帶來生機與活力。信義房屋誠摯邀請無論是關注社區營造、社會創新、永續發展還是地方創生的你，於 2023 年 11 月 17 日下午與我們一同深入、看見台灣在地魅力。活動詳情請洽社區一家官網。