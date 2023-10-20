宏佳騰看準消費者需求，鎖定高度使用機車族群，為白牌速克達市場獻上25周年STR家族生力軍「STR 250」。打造同級最強24ps頂規動力，以6.5(kg/ps)的最佳馬力重量比，為同級距產品定義全新標竿，0-60km僅需4.5秒的加速表現，輕鬆登頂；相較於過去傳統鋼材，宏佳騰承襲STR車系優異調校並搭載特殊汽車等級高強度車架，提升1.5倍剛性，搭配148kg的靈活車重、35mm重機等級強化前叉，以及無段可調氮氣後避震，更是大幅提升操控穩定性，為騎士重新界定駕車舒適標準。25周年特仕車STR 250以「荒漠沙」、「靛海藍」兩色全新亮相，建議售價12.98萬元，限量200台。

此外，宏佳騰歡慶25周年，以特仕塗裝色為熱銷車款打造經典，其中，跨界大羊STR 300推出特仕版新色「荒漠沙」、「耀日紅」，以純粹魅力時尚登場，建議售價14.98萬元，限量350台。

曾打破金氏世界紀錄「全球最大規模三輪摩托車遊行」的3D-350車系重新上市，經典三輪3D-350R優化重啟，針對台灣用路環境重新調校，大幅提升操控穩定性，輕量化鋁合金歐規造型輪圈提升8%強度，抵禦崎嶇路況，提升近1.5倍剛性，為車主提供絕佳安全性，以質感三色「荒漠沙」、「墨軍綠」、「消光黑」回歸，建議售價23.88萬元。

宏佳騰電車上，智慧電車Ai-1 Ultra Belt特仕版延續產品潮流外型，新增25周年特仕車色「荒漠沙」外，Ai-1 Ultra Belt特仕版增加定速巡航模式，降低超速風險，全車配備智慧鑰匙卡。Ai-1 Ultra Belt特仕版升級不加價，建議售價11.998萬元，限量100台。