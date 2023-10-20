華語歌壇天后王菲以清澈空靈嗓音震憾華語樂壇，但私下打牌的樂趣與台上判若兩人，劉嘉玲早年登上《康熙來了》訪談畫面被翻出，王菲竟被揭私下打牌有趣一面，掀起粉絲討論。

劉嘉玲與王菲的友誼長達20年之久，先前登上《康熙來了》時，提到打麻將「誰牌品比較不好？」，劉嘉玲直言「她（指王菲）」。她表示王菲打麻將輸了不會罵人，但會將「自己牌技很好」的自我認知表現的淋漓盡致，舉動十分可愛。

劉嘉玲也說道：「我也會覺得我自己牌技很好啊，但是我不會露出來，她會！」有趣的是，「小S」徐熙娣詢問劉嘉玲：「所以她拿到好牌會高興到抖嗎？」，劉嘉玲馬上贊同，畫面相當有趣。

影片取自《康熙好經典》若有移除請見諒

事實上，《鳳凰網娛樂》報導，劉嘉玲被問如果打牌時一定要放炮，會為了誰這麼做？劉嘉玲笑答：「我會放炮給王菲，因為她一定要贏，可以說她不懂唱歌，但不可以說她不懂打牌」，更爆料王菲其實牌技不好，劉嘉玲願意放炮，只為了讓老朋友開心。

而過去張國榮曾分享一段看劉嘉玲、王菲打牌的花絮，說劉嘉玲有次在王菲背後看她打麻將，忍不住批王菲說：「這牌怎麼會這樣打，打壞了」，沒想到王菲真的怒了，一臉嚴肅說：「我告訴妳，妳說我唱歌不好，我認了，妳說我搓麻將不好，打死也不認」，讓許多網友看了笑翻：「我菲獅子座無誤」、「嘉玲姊好寵菲菲」、「《我願意》餵你！願意餵你……」。