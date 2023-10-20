台南2歲男童去年4月疑遭虐被安置，今年7月結束安置返家後，18日晚間在浴盆溺水，被親生父母送醫急救，但到院前已休克死亡。由於男童全身傷痕，檢警懷疑遭凌虐致死，除相驗男童遺體，檢方也依傷害致死罪於今天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見2人，法官預定下午2點30分開羈押庭。

針對於男童一事，市府社會局長盧禹璁表示，去年4月男童發生案件即安置，經評估後，今年7月再將男童交回給母親；從去年4月至今年9月，每月至少都訪視2至3次，對於發生案件感到意外及遺憾；另外，此案家另名女童，因臨時發生此事，昨晚社會局已緊急安置，社工員也盡力安撫女童的情緒，如果將來案件確定後可以回到家更好，但是如果沒有辦法就會持續安置，讓她的心裡更平復。

據了解，同居但沒有婚姻關係的43歲女子及32歲男子育有2名子女，除了男童之外，還有一名3歲女童。警方初查雖未發現女童受虐，但市府社會局已介入安置女童。

警方調查，此女與同居人平常打零工維生，一家人長期住在平價旅館。2人被警方帶回問訊時，表情淡定，否認虐童，僅供稱男童很頑皮，只要每次擺好東西，就會弄壞弄亂，只好出手「調教」。2人平常以牛皮紙捲成棍子教訓男童，也會徒手修理，但他們認為這是管教，並不承認虐待。

18日晚間，女子在浴室將男童放在嬰幼兒浴盆洗澡時，男童不知何故溺水。謝女供稱，一發現就趕快急救，但男童已經沒有呼吸心跳；當時同居男外出，回來發現男童情況不妙，2人趕緊將男童送到醫院急救，但到院前已休克死亡。

前天深夜10點多，警方接獲院方通報後，員警到場發現男童全身滿是新舊傷痕，直覺是虐童；南檢接獲警方通報後，立即相驗男童遺體，並發現兩人對男童的傷勢避重就輕，認定2人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及刑法第277條第2項前段之成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，今天凌晨向台南地院聲請羈押禁見。

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