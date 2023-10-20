一位南部民眾特地開車北上前往南港某家米其林餐廳用餐，沒想到因找車位遲到5分鐘，不但位子被取消，連7600元訂金都拿不回來，事件在批踢踢引發討論，有網友查看該餐廳Google評論，發現不少消費者也表示曾被趕出店外及沒收訂金。

根據《東森新聞》報導，台南一名王先生日前特地開車北上，前往南港一家米其林推薦、知名義大利餐廳用餐，當時因為要找車位，先致電店家，不過沒人接聽，沒想到遲到5分鐘位子就被取消，更令他不滿的是7600元訂金全被沒收。

報導指出，業者表示規則寫得很清楚，就怕臨時被顧客放鳥。訂位網頁中規定，用餐需全員到齊，同行或整組遲到有權取消訂位，並收取費用每人3800元。

這起事件在批踢踢引發熱議，網友查看該家餐廳Google評論，發現有許多消費者大批店家態度差勁，直呼「連1顆星都不想給」，也有不少人因遲到被沒收訂金，怒批「完全沒有同理心」。

有網友認為「太扯了！這種店家還能生意興隆」、「無本生意真好賺，只要挑顧客錯就能賺錢」。不過也有網友支持店家，「會遲到的人不懂得尊重店家還要人尊重」、「台灣鯛怪東怪西，不怪自己愛遲到」、「搭飛機出國遲到3分鐘試試看，一樣的事情。」兩派人馬吵翻。