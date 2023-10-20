藍白合陷僵局，外界建議國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲加上國民黨主席朱立倫，應進行三方會面；對此，國民黨立委李德維認為，主帥直接來談是最後的依據，幕僚只是敲邊鼓，談細節，真正最後決定權還是主帥，時間緊迫主帥直接談是好事情。李德維表示，不管柯文哲怎麼跟國民黨合或是施壓，國民黨抱持整合所有人心態，時間有限，希望10月底以前有結果，否則就是兄弟登山各自努力。

李德維指出，柯文哲說他在急診室30秒就能決定病人如何判斷，侯友宜私底下也說，他一秒鐘之內就必須判斷如何保護被害人的生死跟他自己的生死，讓主帥見面，趕快做最後決定，不管是合不合都是好事。

至於雙方針對如何推出最強候選人有不同意見，李德維表示，現在看到民眾黨提出來是對自己有利的民調做法，但是對於實力避而不談，選舉是綜合總力量，去年台北市長選舉，就可以看出民調跟後來結果有很大的差異，民調只是參考依據，不是政治實力，否則民調就好了，幹嘛要投票，幹嘛要有政黨？