何姓女子被人合成不雅照散播於網路上，曾姓男子知道後，自稱可以幫忙「喬」下照片，事後卻向何女索要50萬元處理費，何女先付5萬元後，曾男繼續追討剩下45萬元，還恐嚇「我跟你玩」，嚇得何女報警，曾男最終掏出10萬元和解，法院依詐欺取財、恐嚇取財未遂等罪，合併判5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，34歲的曾姓男子於2020年1月期間，在線上遊戲結識何姓女子，得知何女被合成不雅照散布於網路，他自稱有管道可以處理，還可以幫忙打點警察，請警察吃飯、找黑牌律師幫忙上法院，且已經找到散布不雅照的人，並向對方購買不雅照片，親眼看對方刪除照片。

他再傳送不雅照片資料夾給何女，佯稱透過查詢發現她有遭針孔偷拍不雅照，且照片已經流傳到網路上，他花了300萬檢舉、下架，要求何女支付50萬元處理費用，心急的何女先匯了5萬元給他，但因為多次請曾男提供散布不雅照的藏鏡人，但曾男卻以各種理由託辭，才發現自己受騙。

發現謊言被戳破後，曾男改向何女恫稱：「明天中午沒收到錢，我就把所有對話先po上網，看誰對！最初到現在的都會」、「玩？我跟你玩！」等語，要脅何女支付45萬元，何女心生畏懼因而報警處理，在警方指示下雙方約好見面交付錢，一旁埋伏員警看到曾男出現後立刻上前逮捕。

檢警偵查時，曾男無法提出購買到何女的不雅照片，請律師等證據，且2人僅為手遊認識的朋友，縱為交情甚篤且相交數10年朋友，也未必能拿出300萬元幫助對方，難想像曾男願意拿出300萬元買回不雅照片，卻只索要50萬，因此依恐嚇取財等罪起訴他。

高雄法院審理時，曾男坦承犯行，掏出10萬元和何女達成和解，因此依犯詐欺取財罪，處有期徒刑3月，又犯恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

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