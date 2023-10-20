美國總統拜登今天在黃金時段的電視演說中闡述美國必須維持「世界燈塔」的角色，讓所有民主之敵戒慎恐懼。他呼籲人民團結力挺以色列和烏克蘭，並向這兩國提供數百億美元。

拜登還呼籲國內外的美國人拒絕任何形式的仇恨。

以下是路透社節選的拜登演說片段。

「美國的領導地位是團結世界的力量。美國的聯盟保障我們美國的安全。美國的價值使我們成為其他國家想要合作的夥伴。如果我們拋下烏克蘭、背棄以色列，就要承擔所有風險。根本不值得。」

「如果恐怖分子不為自己的恐怖行動付出代價，如果獨裁者不為自己的侵略付出代價，他們就會製造更多混亂、死亡和毀滅。他們執迷不悟，美國和世界要承受的成本和威脅就會一直增加。所以，如果我們不阻止（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）對權力和控制烏克蘭的野心，他不會只滿足於得到烏克蘭。」

「（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）和蒲亭代表不同的威脅，但他們有個共同點：他們都想要徹底消滅鄰近的民主國家。」

「我們必須斬釘截鐵地譴責反猶太主義。我們也必須斬釘截鐵地譴責伊斯蘭恐懼症。對於所有受到傷害的人，希望你們知道：我關注你們。你們是團體的一分子。我想說：你們都代表美國，你們都代表美國。」

「我昨天在以色列時說，美國經歷911事件的煉獄時也一樣怒不可遏。我們在尋求並得到正義的同時也犯了錯。因此我告誡以色列政府，不要被怒火蒙蔽了雙眼。在美國，我們也別忘了自己是誰。我們反對所有形式的仇恨，無論是針對穆斯林、猶太人或任何人。」

「我們不能忽略無辜巴勒斯坦人的人類本質，他們只是想和平生活，擁有機會。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1121020