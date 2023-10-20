紅髮艾德暌違5年將來台開唱。（寬宏藝術提供）

32歲英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）擁有〈Shape of you〉等多首金曲，該曲在YouTube創下61億次超高觀看次數，今年更是解鎖英國百億串流數，成為史上首位獲得「Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）」殊榮肯定的歌手。他近來宣布將在明年2月3日二度來台，於高雄體育場（高雄世運主場館）開唱。

紅髮艾德2019年首次造訪台灣，門票秒殺售罄，如今他將帶著全新巡演二度蒞臨台灣，首度降臨高雄國家體育場。在此次巡迴中紅髮艾德不斷締造驚人紀錄，2023年於北美演出更是引起廣泛迴響，口碑爆棚，橫掃洛杉磯的蘇菲體育場和紐澤西的大都會人壽體育場，創下美國有史以來單日演唱會入場人數最高紀錄。

紅髮艾德發行2張與國家搖滾樂隊（National）成員亞倫德斯納（Aaron Dessner）合製的專輯《－減法》和《Autumn Variations 深秋變奏曲》，推出即迅速榮登全球音樂排行榜榜首。《深秋變奏曲》靈感來自於英國作曲家艾爾加（Edward Elgar），運用14個不同的符號來代表14位身邊朋友的故事。紅髮艾德也巧妙的運用季節的概念，來描繪敘述自己與身邊人的親密關係，專輯架構涵蓋了愛、失落、心痛、痛苦、喜悅、焦慮和悲傷。

「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」將於2024年2月3日（六）晚上7點在高雄國家體育場登場，票價分為NT$1800／2800／3800／5800／6800／8800／9800，將於11月2日（四）下午1點30分在寬宏售票系統正式售票。