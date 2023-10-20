失聯又遭通緝！移工和員警「對到眼」，心虛棄車狂奔百米遭逮。

27歲陳姓越南籍男移工日前騎乘電動車行經台中市太平區永成北路，警方見其形跡可疑上前，未料陳男看見警方在前，棄車狂奔百米，警方騎車在後並見機使用辣椒水，將其壓制在地。經查，陳男為失聯移工又背毒品通緝，依毒品通緝移送中檢偵辦，刑滿後潛返回國。

台中市警察局太平分局太平派出所員警日前下午執行巡邏勤務，15點左右，於永成北路發現1男子騎電動車形跡可疑，剛想上前盤查，男子與員警對上眼後立即拔腿就跑，棄車狂奔百米，員警騎車緊隨其後，見機施以辣椒水將其壓制在地。

太平警分局太平所副所長羅英瑄說明，經查，陳姓男子為失聯移工，於去年8月後逾期拘留，又查出陳男為今年6月間台中地檢署發布之毒品通緝犯，詢後將依毒品通緝移送台中地檢署偵辦，刑滿後遣返回國。

據悉，男子獨自1人來台工作，親屬皆在越南，他在失聯這1年多均依靠四處打零工過活，警方逮捕當時身上未持有毒品等違禁品。

太平警分局表示，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！