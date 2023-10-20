民眾向議員陳情，指捷運萬大中和線工程造成地板、牆面龜裂。（新北市議員陳錦錠提供／呂健豪新北傳真）

捷運萬大線第一期工程目前正在施作當中，預計將於2025年完工，施工期間已造成中和連城路壅塞，現又傳出原訂今年12月底拆除的工程圍籬，要延後3年拆除，除此之外，新北市議員陳錦錠也接獲陳情，指萬大線工程造成60戶鄰損、地層下陷等問題，要求新北捷運局加速處理；捷運局回應，經北捷局、里長向民眾說明，目前無地層下陷的問題，鄰損部分，也依相關規定辦理。

陳錦錠日前於議會質詢時指出，中和連城本就因萬大線工程，造成尖峰時刻壅塞，但原本要在今年12月31日拆除的LG06土建工程圍籬，卻突然將拆除時間延後3年，另外有約60戶民宅出現地層下陷、牆面龜裂、磁磚破損等鄰損情形，要求捷運局說明圍籬延後拆除的原因，並加速提出改善方案，避免鄰損擴大，影響民眾居住安全。

捷運局回應，目前萬大中和線計畫進度已達7成，為紓解施工交通瓶頸，北捷局已於今年8月底開放施工時封閉的連城路北向右轉中正路專用車道，預計明年初陸續展開道路回填復舊作業，逐步縮減圍籬範圍，緩解壅塞情形。局長李政安也表示，會要求北捷局縮短工程，不能任意延長，

而鄰損的部分，捷運局表示，9月28日邀集北捷局、里長及民眾於現場說明，關巷弄水溝淤積造成住戶端反應排水不良，現場要求廠商當天下午進場處理。另住戶反應門窗、磁磚不易正常使用的部分，北捷局亦已轉請廠商朝協助睦鄰修繕方式處理，後續若涉鄰損鑑定，承諾將依相關規定辦理，目前並沒有地層下陷的問題。

捷運局補充，LG06中和站為捷運出入口B暨聯合開發基礎共構工程，屬契約後續變更擴充工作，因開工時程較晚，且位於路側，並不影響連城路道路回填復舊期程，也不會造成交通壅塞狀況。