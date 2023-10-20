金門一名居住於金城鎮的A小姐遭假偶像「周深」於網路搭訕，想約見面卻遭詐騙5萬元。（圖／警方提供）

詐騙集團再出招！冒充大陸明星「周深」於網路交友伺機詐騙，民眾千萬小心勿上當。（圖／警方提供）

詐騙集團再出狠招！一名居住於金門縣金城鎮的A小姐本月初在臉書收到一位暱稱Zhou Shen、自稱是大陸明星「周深」的網友傳訊，並提供自己的LINE ID企圖搭訕，恰巧A小姐正是「周深」粉絲，不疑有他便加入聯繫，一步步走向遭詐騙的圈套。

根據警方指出，這名A小姐與冒充的假「周深」經過一番連繫後，遂異想天開想邀偶像到金門旅遊見面，對方表示要跟管理團隊討論排行程，團隊人員向A小姐說要先匯款新臺幣5萬元訂金，才能安排，A小姐開心的匯款後，團隊人員仍不斷以其他理由要求A小姐繼續支付其他費用，其家人知道此事後察覺後有異，A小姐才驚覺被詐騙，遂至金城警分局報案。

警方表示，偶像明星的魅力吸引眾人目光，詐騙集團藉由網路的發達、真假難辨的特性，常冒充明星光環伺機行騙。提醒民眾，網路世界虛虛實實真假難辨，對於未曾蒙面、認識不深的網友，一定要保持戒心，在無法確認對方真實身分前，千萬要提高警覺，尤其牽涉錢的事情更要小心謹慎，以免被騙。